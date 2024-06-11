أسباب ارتفاع درجة الحرارة في مصر، يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، حيث وصلت إلى حاجز الـ 50 درجة على مدينة أسوان.

ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة، ناجم عن تأثر مصر برياح شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية، مؤكدة ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء 11 يونيو، تدريجيا كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة

وطالبت الهيئة من المواطنين تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب الكثير من السوائل والمياه لترطيب الجسم، وارتداء ملابس خفيفة قطنية ذات ألوان فاتحة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، بداية من الخميس 13 يونيو حتى السبت 15 يونيو، لتتخطى العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية، وعن حالة الطقس في عيد الأضحى المبارك 2024، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 41 درجة مئوية أول أيام عيد الأضحى.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة:- العظمى 38 والصغرى 25

طنطا:- العظمى 36 والصغرى 23

دمنهور:- العظمى 37 والصغرى 23

مطروح:- العظمى 30 والصغرى 21

أسيوط:- العظمى 39 الصغرى 23

سوهاج:- العظمى 40 الصغرى 24

السلوم:- العظمى 34 والصغرى 19

بورسعيد:- العظمى 31 والصغرى 23

دمياط:- العظمى 32 والصغرى 23

الزقازيق:- العظمى 36 والصغرى 24

المنصورة:- العظمى 36 والصغرى 23

الإسماعيلية:- العظمى 37 والصغرى 23

السويس:- العظمى 36 والصغرى 24

العريش:- العظمى 32 والصغرى 23

شرم الشيخ:- العظمى 41 الصغرى 29

الغردقة:- العظمى 40 الصغرى 28

مرسى علم:- العظمى 40 الصغرى 29

الفيوم:- العظمى 37 الصغرى 23

بنى سويف:- العظمى 37 الصغرى 23

المنيا:- العظمى 39 الصغرى 23

قنا:- العظمى 42 الصغرى 26

الأقصر:- العظمى 42 الصغرى 27

أسوان:- العظمى 43 الصغرى 28

الاحتباس الحراري

جدير بالذكر قدمت وزارة الصحة والسكان في وقت سابقٍ الاجتماعي نصائح للمواطنين للوقاية من الطقس الحار، والإصابة بالاحتباس الحراري، من بينها ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة، وأيضا شرب كمية كبيرة من السوائل.