مفتي السعودية لـ الحجاج: استشعروا عظمة فريضة الحج ونعمة الله على المسلمين

أوصى مفتي السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حجّاج بيته الحرام باستشعار عظمة فريضة الحج ونعمة الله على المسلمين، بما يسر الله تعالى لهم من حج بيته الحرام، والاجتماع في هذا المكان المبارك، في ظل خدمات عظيمة وتسهيلات كبيرة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أسهمت بفضل الله في أن يؤدي الحجاج حج بيته الحرام في يسر وطمأنينة، وسلامة وسكينة.

وأشاد المفتي، في الكلمة التوجيهية التي ألقاها نيابةً عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، في الدورة العلمية الكبرى؛ في رحاب المسجد الحرام، بعنوان «التوحيد في الحج»، بدور رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في نشر العلم النافع بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأوضح مفتي السعودية أن الله خلق الإنسان لعبادته، وإقامة أمره، وتحكيم شرعه؛ مبيناً أن الله فرض على المسلمين حج بيته الحرام، مرّة واحدة في العمر، لمن استطاع إليه سبيلًا، مبيناً صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من رحلة الحج العظيمة.

تأتي إقامة الدورة العلمية المُعَنونة بـ«التوحيد في الحج» بالمسجد الحرام في موسم الحج، امتداداً لخطة الرئاسة الدينية لموسم حج 1445هـ؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية والعلمية، وإثراء قاصديهما من ضيوف الرحمن، وتزويدهم بالمعارف والعلوم الشرعية، والتي يعتلي هرمها العقيدة الصحيحة.