الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها ‏المرورية المكبرة في أنحاء ‏الجمهورية. ‏

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جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة ‏الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على ‏كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة ‏المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، ‏والحد من وقوع الحوادث على الطرق .‏

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق ‏الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ‏وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ‏ساعة عن ضبط (28594) مخالفة مرورية ‏متنوعة .. من بينها المخالفات ‏التالية:‏

‏(1259) مخالفة السير بدون تراخيص.‏

‏(28) دراجة نارية مخالفة.‏

‏(10211) مخالفة تجاوز السرعة ‏المقررة.‏

‏(6) مخالفات موقف عشوائى.‏

‏(1279) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول ‏أثناء القيادة.‏

‏(10) مخالفاتشروط التراخيص .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة ‏الداخلية حملاتها لضبط المخالفات ‏المرورية. ‏

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها‎: 1- ‎فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل ‏الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة‎. 2- ‎التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية ‏الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة‎. 3- ‎تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل ‏المصابيح‎. 4- ‎ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث‎. 5- ‎عدم القيادة في الظروف الجوية غير ‏المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة‎. 6- ‎الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على ‏سلامتك‎. 7- ‎تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة‎. 8- ‎في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة ‏الرباعية‎. 9- ‎ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ‎. 10- ‎كن حذرا عند تغيير ‏المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات‎. 11- ‎تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن ‏تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار‎. 12- ‎تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة