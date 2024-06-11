ندوة تثقيفية بالشرقية عن أهمية التأمين على الماشية

استضاف مركز شباب أنشاص الرمل التابع لإدارة شباب بلببس غرب بمحافظة الشرقية، ندوة إرشادية تثقيفية عن أهمية التأمين على الماشية ضد المخاطر، والتي اقيمت في إطار بروتوكول التعاون مع مديرية الطب البيطري بالشرقية.

وقد نفذت الندوة من خلال متخصصين من مديرية الطب البيطري، والتي بدورها تساهم في تشكيل الوعي لدى المواطنين عن أهم الأمراض والمشكلات الناتجة عن تلك الأمراض وكيفية علاجها، وأهمية إجراء التأمين على الماشية؛ بما يضمن الحد من الخسائر جراء أي اصابة أو نفوق.

وتناولت الندوة: أهمية التأمين على الماشية وأنواعه، إختلاف رسوم التأمين على حسب أعمار وسلالات الماشية، خطوات التأمين، شروط وثيقة التأمين، علامات الصحة والمرض في الحيوان المؤمن عليه، وشروط الحصول على التعويض من صندوق التأمين، والحالات التي يصرف فيه التعويض كامل أو ٥٠%، والحالات التي لا يصرف فيه أي تعويض.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الشباب و الرياضة بالشرقية، واللواء دكتور إبراهيم متولى وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، وتحت إشراف دكتور ايمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، وأشرف على التنفيذ هاني عبدالمنعم الزق مدير إدارة شباب بلبيس غرب، بحضور امحمد حلمي الرفاعي وكيل إدارة شباب بلبيس غرب.

وفي سياق متصل، قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، نفذت ندوة ارشادية وتوعوية للعاملين بها عن سلامة لحوم الأضاحي، وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى قيام الدكتورة دعاء أحمد على والدكتورة إيناس نبيل الدسوقي بإدارة الارشاد بمديرية الطب البيطري، بتقديم الندوة والتي تضمنت شرحا وافيا لشروط وأحكام الأضاحي وكيفية الحصول على لحوم أضاحي سليمة وخالية من مسببات الأمراض، بجانب التعريف بكيفية تخزين وحفظ لحوم الأضحية بالتبريد والتجميد، وتم التنبيه على ضرورة الذبح بالمجازر الحكومية وخاصة بعد قرار محافظ الشرقية بفتح المجازر أمام الأهالي بالمجان، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد ندوات توعوية وارشادية للعاملين عن سلامة لحوم الاضاحي، وأهمية الذبح بالمجازر الحكومية، حفاظا علي سلامة اللحوم، ومنعا لتلوث البيئة، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.