مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة اليوم 

تختتم الناقل الوطني مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، لموسم الحج لهذا العام.

حيث نقلت حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل ومصر للطيران وقرعة أسر أفراد العاملين والترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة، وذلك وسط تسهيلات خاصة بين المطارات المصرية ومطاري جدة والمدينة أيضا بالتنسيق مع السلطات السعودية.

ونقلت الشركة الوطنية مصر للطيران خلال مرحلة السفر لموسم الحج لهذا العام، ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة، وذلك على متن 241 رحلة جوية بواقع 141 رحلة إلى جدة و100 رحلة إلى المدينة المنورة.

ومن المخطط أن تُسير شركة مصر للطيران نحو 274 رحلة جوية خلال مرحلة العودة، المخطط لها أن تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، بواقع 141 رحلة من مطار جدة و 133 رحلة من المدينة المنورة.

يذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لموسم الحج لهذا العام في 23 مايو 2024؛ ومن المقرر أن تبدأ رحلات العودة للحجاج من الأراضي المقدسة اعتبارًا من 20 يونيو وحتى 5 يوليو 2024.