الاحتلال يعتقل 3 شباب فلسطينين ويداهم منازل المواطنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باقتحام المدن وتداهم المنازل وتعتقل المواطنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، شابين خلال اقتحامها قريتي المغير وكفر مالك شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، أن الاحتلال اعتقل من المغير الشاب علي كاظم الحاج محمد، وذلك بعد مداهمة منزله وتخريب واسع في محتوياته، بالإضافة إلى مداهمة عدة بيوت في القرية.

كما اعتقلت الشاب محمد هيثم عايد، بعد مداهمة منزله في كفر مالك.

ومن مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا يدعى حازم محمد فرج (51 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه في المخيم، بحسب ما صرحت به مصادر أمنيه لوفا.

الاحتلال يطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين

وفي فجر اليوم أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

واعلنت جمعية الهلال الأحمر، عن إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة.

ومع الساعات الأولى من الليلة استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وأوضح المصدر أن الشهداء هم: الطفلين ريهام ومصعب ووالدهم هشام التلباني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.