اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

كشف اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، انتهاء تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، ليكتمل وصول جميع حجاج القرعة الى العاصمة المقدسة.

وأوضح أن الفوج الأخير الذي سيصل من المدينة المنورة الى مكة المكرمة اليوم، يضم 397 حاجا، ليكتمل وصول اجمالي عدد بعثة القرعة بمكة المكرمة، بواقع 14 ألفا و500 حاج.

وأشار إلى أن غرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة، قامت بالتنسيق مع أعضاء البعثة بفنادق إقامة الحجاج الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف؛ لإهداء حجاج بيت الله الحرام الوجبة الجافة المهداه لهم من قبل البعثة فور وصولهم مباشرة، وكذلك العمل على سرعة إنهاء اجراءات تسكينهم.

وتضم غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة، التي تبدو كخلية نحل، العديد من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة، لتنظيم عمل البعثة والتنسيق بين أعضائها؛ لضمان تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، ورصد أية مشكلات قد تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

وتختص غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة، بمتابعة كل ما يتعلق بحاج القرعة، منذ وصوله إلى الأراضي المقدسة وانهاء اجراءاته في المطار، والتأكد من استقلاله للحافلات المخصصة من السلطات السعودية لنقله إلى مقر إقامته، و بمجرد وصول الحجاج إلى فنادقهم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، يصعد أعضاء الغرفة إلى الحافلات، ويقومون بمسح البار كود الموجود على كارت التعارف الخاص بكل حاج من خلال الماسح الضوئي، لإبلاغه برقم غرفته وتسليمه مفتاحها، ثم توصيل حقائبه اليها، وكذلك تسليمه الوجبة الجافة.