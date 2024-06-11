تراجع أسعار النفط مع انتظار بيانات التضخم الأمريكي

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتكوين صورة أوضح عن الاتجاه الذي يتجه إليه التضخم وكيف سيؤثر ذلك على الطلب على الوقود.

ووفق لوكالة "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.13 بالمئة، إلى 81.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، أو 0.04 بالمئة، إلى 77.71 دولار.

فيما أسعار النفط نحو 3 % إلى أعلى مستوى في أسبوع أمس الاثنين، مدعومة بتوقعات بأن موسم العطلات الصيفية في نصف الكرة الشمالي سيعزز الطلب على الوقود هذا الصيف، وهي مكاسب قال بعض المحللين إنها من المرجح أن تكون قصيرة الأجل نظرا لاستمرار احتمال رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو واختتام اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.

وزاد انخفاض صادرات الخام السعودي إلى الصين للشهر الثالث على التوالي من الضغوط على الأسعار.

وقال بعض المحللين إن ارتفاع هوامش التكرير ساعد في دعم أسعار النفط، وكذلك احتمال أن تعزز الولايات المتحدة مشترياتها من النفط الخام لاحتياطيها النفطي.

وأظهرت بيانات تسعير بورصة لندن للغاز أن هوامش الربح لمصفاة نموذجية في سنغافورة تعالج خام دبي بلغت في المتوسط نحو أربعة دولارات للبرميل في جلسات التداول الثلاث الماضية ارتفاعا من متوسط مايو البالغ 2.56 دولار للبرميل.. بحسب رويترز.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس شركة NS Trading، وهي وحدة تابعة لشركة Nissan Securities، إن احتمال بقاء خام غرب تكساس الوسيط أقل من 79 دولارًا أمريكيًا، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لبناء احتياطياتها الإستراتيجية بشرط دعم أسعار النفط.

وكانت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة يمكن أن تسرع معدل تجديد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي مع اكتمال صيانة المخزون بحلول نهاية العام، وتريد إعادة شراء النفط بسعر حوالي 79 دولاراً للبرميل .