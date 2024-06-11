أسعار العملات الأجنبية الرسمي في البنك المركزي

جاءت أسعار العملات الأجنبية الرسمية مقابل الجنيه، مستقرة اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوينو، وذلك في البنك المركزي المصري، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها نستعرض سعر العملات الأجنبية قبل بدء التعاملات الصباحية اليوم، وفق لأخر تحديث قام به الموقع الإلكتروني للبنك..

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 11-6-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.64 جنيه للشراء، 47.78 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.14 جنيه للشراء و 51.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.48 جنيه للشراء و 60.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.58 جنيه للشراء و 34.68 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.85 جنيه للشراء و 6.87 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 53.13 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.37 جنيه للشراء و 30.46 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.57 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.