فراس البريكان يقود تشكيل السعودية المتوقع أمام الأردن

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره الأردني، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



وتستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حصلوا على شرف تنظيم أعرق نسابقات كرة القدم على مر التاريخ.

تشكيل السعودية المتوقع أمام الأردن

ومن المتوقع أن يقود المهاجم السعودي فراس البريكان تشكيل الأخضر أمام النشامى، والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: متعب الحربي - علي لاجامي - علي البليهي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو - فيصل الغامدي - سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن غريب - فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في تمام التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الأول بارك" معقل النصر.

فيما سيتم إذاعة موقعة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، بالإضافة إلى قنوات أخرى.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 13نقطة، بينما يأتي نظيره الأردني وصيف المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث ب 5 نقاط، وباكستان متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.