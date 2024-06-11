الصحة الفلسطينية تفجر مفاجأة بشأن محطة الأكسجين الوحيدة في غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن محطة الأكسجين الوحيدة، التي تزود المرافق الصحية بقطاع غزة، مهددة بالتوقف التام خلال ساعات، بسبب حظر الاحتلال الإسرائيلي إدخال السولار، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الوزارة في بيان: «خلال ساعات، محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة مهددة بالتوقف التام، ما يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتوم».

كما حذرت من تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

ومنذ 7 مايو الماضي، سيطرت إسرائيل على معبر رفح البري جنوبي القطاع رغم التحذيرات الدولية من تداعيات ذلك، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء شح الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات.

كما أخرج الجيش الإسرائيلي معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة بعد اقتحامها وتدمير أجزاء واسعة منها، ما دفع بوزارة الصحة إلى إطلاق عدة نداءات استغاثة، لإنقاذ المنظومة الطبية التي باتت عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من الجرحى.