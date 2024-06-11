قدّم لابنك الآن| رابط التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للتقديم في مدارس مصر المتكاملة للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقدم في مدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" بداية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

ويتاح التقديم إلكترونيًا في مدارس مصر المتكاملة للمرحلة الأولى من رياض الأطفال حتى 30 يونيو الجاري.

رابط تقديم مدارس مصر المتكاملة 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا رسميا للتقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024 للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1.

ويمكنك التقديم لابنك في رياض الأطفال في مدارس مصر المتكاملة 2024 (من هنا)

شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024