الجراح المغناطيسي.. خمسيني يخسر 20 كيلوجرام من وزنه بتقنية جديدة (تفاصيل)

بدلًا عن التكميم

بتقنية حديثة ستحدث ثورة في عالم التكنولوجيا والطب تمكن خمسيني أمريكي إنقاص 20 كلجم من وزنه خلال 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية جديدة لعلاج السمنة تتضمن استخدام المغناطيس وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

وكشف الإعلامي كينيث يريد البالغ من العمر50 عاماً من ولاية تكساس أن تلك الجراحة بدلت أسلوب حياته بالكامل ودفعته إلى إدخال تحسينات على حياته ما جعله يشعر وكأنه صغر في السن بسبب نشاطه المستحدث.

وأشار إلى أن حياته كانت حياته مهددة بالخطر بسبب مضاعفات السمنة، حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر وارتفاع نسبة الكوليسترول، كما كان يعاني من آلام المفاصل وصعوبة في الحركة.

وشرح أنه بسبب الإهمال وعدم ممارسة الرياضة إضافة إلى تناول الطعام غير الصحي زاد وزنه بمعدل 40 كلجم عن المستوى الطبيعي.

وبعد تجربة الكثير من الطرق لفقدان الوزن وافق أخيرًا على اقتراح طبيبه تشاد كارلتون بأن يصبح أول شخص في ولاية تكساس يستخدم التقنية الجراحية الجديدة.

يعتبر نظام "الجراح المغناطيسي" من أحدث أساليب جراحات السمنة التي ابتكرتها شركة "ليفيتا ماغنيتس" في ولاية كاليفورنيا، ويحمل إسم "مارس".

وحصل النظام على تصريح من "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية في أغسطس 2023 لإجراء عمليات في البطن، بما في ذلك إزالة المرارة وجراحة السمنة.

كيف يعمل الجراح المغناطيسي

من خلال أداة إمساك ذات نهاية مغناطيسية صغيرة تدخل تحت الجلد وتبدأ باستئصال الأنسجة وسحبها، من خلال عدد أقل من الشقوق الجراحية، ونسبة أقل من الألم وشفاء أسرع.

شرح الدكتور تشاد كارلتون الفرق بين "الجراح المغناطيسي" وجراحات تصغير أو تغيير مسار المعدة.

ولفت إلى أن التقنية الحديثة تمنح المريض القدرة على التحكم بالشبع والشهية والجوع، إضافة إلى السيطرة المباشرة على الأمراض المزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم.

واعتبر أن ميزة "الجراح المغناطيسي" هو أنها بديل عن جراحة قص المعدة "التكميم" التي تحمل الكثير من المضاعفات.