سيد معوض: على حسام حسن عدم الإدلاء بأي تصريحات جدلية.. والصعود للمونديال ليس إنجازًا

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عليه الهدوء بعد كل مباراة وعدم الإدلاء بأي تصريحات جدلية، مشيرًا إلى أنه كان يتواجد في الاستوديوهات التحليلية ويقوم بانتقاد أي مدرب، كما أن فرصة الفراعنة كبيرة في الوصول لكأس العالم 2026، والصعود لن يكون إنجازًا في ظل تواضع معظم المنتخبات الآخرى.

إقرأ أيضًا..

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "السؤال الذي يجب أن يُطرح الآن، ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم، لأن الصعود للمونديال من الأساس لن يكون إنجاز مطلقًا، ومن يكتب العقود في اتحاد الكرة عليه أن يدرك ذلك جيدًا، بأن ملف الصعود محسوم بنسبة كبيرة والتركيز يكون على الظهور القوي في المونديال".

وأضاف: "قولنا مرارًا وتكرارًا أن الأفضل لـ محمد صلاح هو اللعب في مركزه الطبيعي جناح أيسر، لأنه سيكون مصدر خطورة كبيرة على أي خصم، وتريزيجيه مع صلاح منذ عام 2017 هم نقطة قوة المنتخب المصري.. وصلاح منذ وجود بوب برادلي هو أكثر لاعب مؤثر في تشكيلة الفراعنة، والهدف الذي سجله في غينيا بيساو من أهم مزاياه هو الدخول للعمق والتسديد بقوة من الجبهة اليسرى".

وواصل: "كان على حسام حسن ايجاد حل لأزمة الظهير الأيسر، ولو كان اعطى الخبرة للاعب شاب سيظهر بشكل جيد، وسوف يكتب في التاريخ أن حسام ساهم في صناعة لاعب دولي، ومعظم منتخبات أمم اوروبا تضم لاعبين تحت 19 عاما، منهم على سبيل المثال منتخب اسبانيا".

وأتم: "محمد هاني لابد أن يكون له بصمة واضحة في منتخب مصر، ونفس الأمر بالنسبة لـ محمد حمدي، هناك لاعبين كثيرين تحصل على الفرصة في المنتخب وعليهم استغلالها والظهور بشكل قوي".