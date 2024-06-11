محضر وحرمان للمتلبسين بالغش.. "التعليم": لجان الثانوية مراقبة بالكاميرات أون لاين (فيديو)

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات أون لاين، لافتا إلي حرص الوزارة على التعامل بحزم مع أي حالة غش أو محاولة التهاون في إجراءات المراقبة.

التشديد والتفتيش على حالات الغش

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن امتحانات الثانوية العامة التي بدأت اليوم، بدأت بالتشديد والتفتيش على حالات الغش وإجراءات مشدده ضد الغشاشين والمتهاونين من أفراد الأمن والتفتيش والمراقبين والمشرفين على اللجان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن منظومة الثانوية العامة لها إجراءات وأن أي حالة غش سيقدم ضد الطالب محضر إلى انتهاء التحقيق وعقوبة تصل إلى حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين مضيفاً أن هناك خط ساخن للشكاوى داخل غرفة العمليات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع أمس الإثنين الموافق 10 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وذكر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف إلى إزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

ونوه وزير التربية والتعليم بحرص الوزارة على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على أن تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية.





وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تسلم الطالب كتيبات المفاهيم في بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 كل مادة ثم تسليمها للملاحظ في نهاية الامتحان.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي

يوم الإثنين 10 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاقتصاد والاحصاء.

يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

يوم السبت 22 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

يوم السبت 13 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

يوم السبت 20 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الديناميكا لشعبة علمى رياضة.