44 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتكشف موعد نهايتها (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مصر خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في قيم درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة من المتوقع أن تؤثر على كافة محافظات الجمهورية تكون أشدها أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: " العظمى في القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء 38 درجة مئوية، بينما تصل الخميس إلى 40 درجة مئوية، في حين إنها تصل يومي الجمعة والسبت مابين 42-43 درجة مئوية.

البلاد تتأثر بكتل هوائية مرتفعة في درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في ذروة الموجة ستصل إلى متوسطات وقيم مابين 43-44 درجة مئوية، بينما تصل جنوباً إلى قيم تترواح مابين 47-48 مئوية خلال فترة النهار في الظل.

وأشارت منار غانم إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية مرتفعة في درجات الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية يترافق معها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على إرتفاع قيم درجات الحرارة بما سيؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة نهاراً ومائلة للحرارة في فترات الليل.

وأردفت: "اعتباراً من يوم الأحد القادم الذي يوافق أول ايام عيد الاضحى المبارك، سوف تنخفض درجات الحرارة بقيم تترواح مابين 4-5 درجات مؤية مقارنة بالسبت لتصل إلى 38-39 درجة مؤية على القاهرة الكبرى وهي درجات مرتفعة.



أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 5 درجات اليوم الأحد عن الأمس، بعدما سجلت القاهرة الكبرى 38 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفصائية المصرية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، وتبدأ تنخفض قيم الحرارة على مدار الـ48 ساعة الحاليين لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.



وأوضح أنه خلال ساعات الليل، بدأت تنخفض قيم الحرارة عن الفترة الماضية، وستبدأ الصغرى خلال ساعات الليل في تسجيل قيم حرارة ما بين 23 إلى 25 درجة بالقاهرة الكبرى.

وذكر أن الطقس يكون حارا على شمال الجمهورية، وشديد الحرارة على المحافظات الجنوبية خلال ساعات النهار، وفي الليل، تكون الأجواء معتدلة في الجزء الشمالي من البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على المحافظات الجنوبية مثل جنوبي سيناء والصعيد.