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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب ركامية وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أنه صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار.

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الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة (فيديو)

رياح خفيفة 
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب ، و تكون حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية و سرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي 
وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 36:17 و المد الثاني عند الساعة 39:02 و الجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة20:33
وأشار، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 49: 12 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 06:33
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:
أبوظبي 44 31 70 20
دبي 43 32 65 25
الشارقة 43 30 70 25
عجمان 41 32 05 30
أم القيوين 41 29 80 30
رأس الخيمة 43 30 80 20
الفجيرة 40 31 70 15
العـين 45 30 65 10
ليوا 47 28 80 15
الرويس 45 27 80 20
السلع 46 28 85 15
دلـمـا 40 31 80 30
طنب الكبرى 38 30 85 35
طنب الصغرى 38 30 85 35
أبو موسى 38 30 85 35

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