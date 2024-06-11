الوشم يزيد من خطر إصابتك بنوع خطير من السرطان (تفاصيل)

كشفت نتائج دراسة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة لوند في السويد،أن الوشم قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن الجسم ينظرإلى حبر الوشم على أنه شيء غريب يجب إزالته، ويسبب الوشم استجابة مناعية تؤدي إلى وصول جزء كبير من جزيئات الحبر إلى العقد الليمفاوية.

واجرى الباحثون الدراسة على جميع الأشخاص في السويد الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية، في سن 20 إلى 60 عامًا، بين عامي 2007 و2017، ولكل شخص مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية، تم تحديد ثلاثة أشخاص عشوائيين من نفس الجنس والعمر.

لقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم وشم لديهم خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية بنسبة 21% أعلى من الأشخاص الذين لا يحملون وشمًا.

ووفقا للدراسة، لا يبدو أن حجم الوشم مهم، ما كان يهم هو الوقت، أي المدة التي استغرقها المشاركون في رسم الوشم. ويبدو أن الخطر أعلى بالنسبة للوشم الجديد (الذي تم الحصول عليه في غضون عامين).

هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن نتمكن من القيام بذلك. ولكن ما يخبرنا به البحث هو أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم وشم، من المهم أن يدركوا أن الوشم قد يكون له آثار صحية وأنه يجب عليهم طلب الرعاية الطبية إذا واجهت أي أعراض قد تكون مرتبطة بالوشم.

من الواضح أن هناك حاجة للتعمق أكثر في فهم الآثار الصحية للوشم، وفي الوقت الحالي، تجري دراسات موازية حول نوعين من سرطان الجلد تتعلق بالوشوم.

سرطان الغدد الليمفاوية الخبيث

هو شكل نادر من السرطان يؤثر على خلايا الدم البيضاء (الخلايا الليمفاوية)، وفقًا للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، تم تشخيص إصابة 22 من كل 100 ألف شخص في الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا، بسرطان الغدد الليمفاوية في السويد في عام 2022.