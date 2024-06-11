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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: منتخب مصر قدم أداء غير طبيعيا أمام غينيا بيساو

منتخب مصر وغينيا
منتخب مصر وغينيا بيساو

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفراعنة وصلوا متأخرًا لمباراة غينيا بيساو، التي تعادل فيها الفريقان بهدف لمثله، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر قدم أداءً غير طبيعيًا خصوصًا في الشوط الأول".
وأضاف: "منتخب مصر جاء متأخرًا كثيرًا، الأداء لم يكن طبيعيًا، والحماس لم تكن طبيعية، ولا تدل على أنها مباراة قد تحسم تأهلنا لكأس العالم".
وتابع: "منتخب غينيا بيساو متواضع، والفارق بينه وبين منتخب مصر كبير، ولكن أداء الفراعنة كان أقل بكثير مما كنا نتوقعها".
وأكمل: "حسام حسن كان معذورًا لضيق الوقت في الفترة الماضية، ولكن يجب أن يلعب بطريقة اللعب المعروفة للمنتخب، ولا يصح أن يكون بها تأليف في فترة قليلة".
وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر لديه الآن فرصة كبيرة، فالجهاز الفني لديه الوقت للتفكير والبحث عن لاعبين جدد، قبل المباريات الرسمية القادمة".

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