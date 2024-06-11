طارق السعيد: يجب تهنئة منتخب مصر بعد الحفاظ على صدارة مجموعته في تصفيات المونديال

أبدى طارق السعيد ، نجم منتخب مصر الأسبق، عن رضاه لتعادل الفراعنة أمام غينيا بيساو، بالمباراة التي جرت في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



وقال طارق السعيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" نتيجة تعادل مصر مع غينيا بيساو، جيدة، والمنتخب ظهر بشكل مميز خاصة في الشوط الثاني".



وتابع :" غينيا بيساو، منتخب محترم، ولم يكن يتخيل قدرته هز شباك الفراعنة، وهو ما جعله يتراجع في الشوط الثاني، منتخب مصر كان الأفضل في الشوط الثاني أمام غينيا بيساو وأهدر عدة فرص ".



وواصل :" يجب تهنئة منتخب مصر بالحفاظ على صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم ، وأحمد أمين أوفا مازال في بداية مشواره الدولي ولم تسمح له فرصا أمام المرمى".