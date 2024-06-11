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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

خالد النبوي عن فيلم "أهل الكهف": الشعب المصري يستحق أن نقدم له فنا سينمائيا حقيقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل النجم  خالد النبوي، للعرض الخاص لفيلم أهل الكهف المُقام حاليا مولات السادس من أكتوبر برفقة نجله وعدد كبير من نجوم الفن السينمائي.

خالد النبوي يتحدث عن فيلم أهل الكهف

وقال النبوي خلال العرض الخاص، إن العمل استغرق 5 سنوات متواصلة للظهور على شاشات السينما مؤكدا أن هذا التعب والإجهاد لأن الشعب المصري يستحق أن نقدم له فنا سينمائيا حقيقيا.

وتابع" خالد النبوي " ؛  أولادنا يستحقون أن يتم تقديم رائعة من روائع الأدب المصري فى شكل سينما لأن الجميع وبالتحديد شبابنا غير مهتم بالقراءة بالصورة الكافية، وفيلم أهل الكهف من الأعمال التى أسعد وأتشرف أن أقدمها للشعب المصري والعربي.

ويأتي أهل الكهف بمعالجة سينمائية لـ ايمن بهجت قمر وبتوقيع المخرج عمرو عرفة، ومن المقرر ان يتم طرحه الفيلم رسميا فى 12 يونيو الجاري بالتزامن مع موسم عيد الأضحي المقبل، وسيتم عرضه تحت تصنيف رقابي 12+.

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية تحمل الاسم للأديب الراحل توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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