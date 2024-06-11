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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يوافق على رحيل كهربا ويطالب باستبدال الخماسي

كولر
كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد خلال جلسته مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، أنه لا يمانع رحيل محمود كهربا لاعب الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

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كواليس جلسة محمود الخطيب مع كولر

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدرب أكد أنه لا يمانع رحيل محمود كهربا حال التعاقد مع ثنائي أجنبي في الهجوم بجانب وسام أبو علي بالموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "الاسماء التي تم ترشيحها للرحيل طاهر محمد طاهر وكريستو ومحمود متولي حال توافر عدد كاف من المدافعين وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح وموديست ورفض عودة محمد شكري بالموسم المقبل".

واستطرد: "محمود الخطيب أكد في الاجتماع رغبته في تجديد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، ولكنها اصطدمت برغبة كولر الذي أكد خلالها برغبته في استبدال الخماسي الأجنبي".

واختتم: "اللاعب الوحيد الذي كان عليه نقاش هو المغربي رضا سليم لاعب الفريق، وتم التأكيد على أنه في حال ايجاد لاعب بجودة أعلى منه سيتم استبداله ورحيله".

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