الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تصفيات كأس العالم 2026.. سيراليون ضد بوركينا فاسو التعادل الإيجابي يحسم نتيجة المباراة

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب سيراليون بهدفين لمثلهما ، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، في ملعب 26 مارس في العاصمة البوركينية واجادوجو، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
 

سجل هدفي بوركينا فاسو، دانجو واتارا في الدقيقة 41، لاسينا تراوري في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

بينما أحرز هدفي سيراليون، أوجوستوس كارجبو في الدقيقة 58، أمادو باكايوكو في الدقيقة 88.

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