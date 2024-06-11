تصفيات كأس العالم 2026.. سيراليون ضد بوركينا فاسو التعادل الإيجابي يحسم نتيجة المباراة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب سيراليون بهدفين لمثلهما ، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، في ملعب 26 مارس في العاصمة البوركينية واجادوجو، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



سجل هدفي بوركينا فاسو، دانجو واتارا في الدقيقة 41، لاسينا تراوري في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

بينما أحرز هدفي سيراليون، أوجوستوس كارجبو في الدقيقة 58، أمادو باكايوكو في الدقيقة 88.