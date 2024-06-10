مجلس الأمن يوافق على قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا

وافق مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على مشروع قرار أمريكي، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد.



وقالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي في كلمة لها في الجلسة التى خصصت للتصويت على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في غزة، إن بلادها عملت مع مصر وقطر للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل الى اتفاق بشأن النقاط كافة المتعلقة بالمقترح الحالي.

وأشارت إلى أنه لا مكان أمنا في قطاع غزة وعلى إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مضيفة أن الفلسطينيين يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة بالتدهور.

وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، لدى مجلس الأمن أن مقترح الصفقة المطروح حاليا يضمن إعادة المحتجزين إلى ديارهم وإدخال المساعدات الى قطاع غزة.

وأشارت جرينفيلد، إلى أن الأطفال في قطاع غزة توقفوا عن التوجه الى المدارس، كما أن كبار السن لا يحصلون على المواد الغذائية والأدوية اللازمة، كاشفة عن عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة، مطالبة في الوقت ذاته إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

وأكدت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب بشكل مستدام، موضحة أن الصفقة المطروحة حاليا، أيدتها دول من المنطقة بما في ذلك مصر وقطر والجزائر والإمارات العربية المتحدة والأردن، وغيرها من الدول الأخرى.

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة أن الصفقة يمكن أن تعيد الرهائن الى منازلهم وتضمن أمن اسرائيل وتوفر زيادة المساعدة الانسانية، بما في ذلك المياه والكهرباء والامدادات الطبية وازالة الركام بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مما يمهد الطريق الى تسوية سياسية تضمن مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.