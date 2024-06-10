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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد العال: تغييرات حسام حسن تأخرت كثيرًا أمام غينيا بيساو

حسام حسن
حسام حسن

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو"  أن منتخب مصر فرط في الفوز على منتخب غينيا بيساو في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم المقبلة.

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عبد العال: تغييرات حسام حسن تأخرت كثيرًا أمام غينيا بيساو

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن تغييرات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني تأخرت كثيرًا أمام غينيا بيساو وفرطنا في فوز سهل في المباراة ".


وأضاف:"منتخب مصر افتقد إلى تجديد الدماء خاصة في الشوط الثاني من مباراة غينيا بيساو ".

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