حسام حسن يشن حملة هجومية على التحكيم بعد مباراة مصر وغينيا بيساو

تصفيات كأس العالم 2026

أكد حسام حسن مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم في تصريحاته عقب مباراة الفراعنة ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال أنه واجه ظلمًا تحكيميًا في المباراة، مشيرًا إلى أن المنتخب له ضربة جزاء كما أن الهدف الذي استقبله الفراعنة مشكوك فيه.



وبعث مدرب الفراعنة رسالة للجماهير، قائلا: «أقول للشعب المصري عليه أن يفتخر بما قدمه لاعبيه»، مشيرًا إلى أنهم فعلوا كل ما بوسعهم للخروج بهذه النتيجة.

وذكر حسام حسن أن لاعبيه بدأوا اللقاء بشكل جيد، وقدموا مباراة كبيرة، معتبرًا أن منتخب مصر لم يستطع الاستحواذ على الكرة بهذه النسبة عبر تاريخه.



وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم خارج الديار بنتيجة هدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

