ضبط 53 كيلو لحوم فاسدة وتحرر 58 محضر بأسواق السنطة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية و التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً ، تمكنت من ضبط 53 كيلو لحوم فاسدة.

وقامت بتحرير 58 محضر بأسواق ومحال شهيره بقريتي مسهلة والمنشاه الكبرى ومركز ومدينة السنطة

وقامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ضبط 12 كيلو لحوم جاموسى بالعظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بقرية مسهله، 10 كيلو لحوم جاموس بدون عظام ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بالمنشية الكبرى بقرية المنشأ الكبرى٥,٥ كيلو لحوم مفروم بدون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم مشويات بالسنطة،٩كيلو دجاج بدون بيانات اشتباة صلاحية بمطعم شهير بالسنطة، 8 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الادمى بمطعم بالسنطة، 8.5 كيلو مفروم حواوشى غير صالح للاستهلاك الادمى بثلاجة لحوم مجمدة بالسنطة.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير ١٧ محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية ، ١٦ محضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية ، محضر باقرار اعدام 9 كيلو زيت هالك

كما قامت مديرية التموين بتحرير 4 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار، محضرين نقص وزن خبز سياحى.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 10 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء محضرين إعدام عدد اربعين قطعه كيك وبسكويت، كيلو كبدة فاسدة، 5 2 كيلو سجق فاسد، 4 كيلو دجاج متبل فاسد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .