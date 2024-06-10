الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن عيادات المصريين في مكة والمدينة لخدمة الحجاج

بوابة الوفد الإلكترونية

توفر وزارة الصحة والسكان عيادات طبية في العديد من الفنادق بمكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة، لتقديم أفضل رعاية صحية للحجاج المصريين هناك، وتتميز عيادات الفنادق التي توفرها وزارة الصحة للحجاج المصريين بالكثير من المميزات. 

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ومن أهم المميزات لهذه العيادات أنها تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتقدم العيادات خدمات طبية للحجاج المصريين، كما تضمّ العيادات أطباء ذوي خبرة في مختلف التخصصات الطبية.

وتوفر العيادات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمةن وتسهيل حصول الحجاج على الرعاية الطبية دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة، وتوفير الوقت والجهد على الحجاج، وضمان حصول جميع الحجاج على الرعاية الطبية اللازمة، والمساهمة في الوقاية من الأمراض وانتشارها.

أماكن عيادات الفنادق في مكة المكرمة :

فندق الماسة بدر

فندق الماسة جراند

فندق الماسة دار الفائزين

فندق نزيل المشاعر

فندق رحاب الملتقى

فندق جواهر البيت

فندق المنارة

فندق درة الصلاح

فندق الرايا مبارك

فندق الأندلسية

فندق فوكو

فندق إعمار جراند

فندق العزازية

فندق شرفة الطلائع

فندق الصفوة

فندق النزهة

أماكن عيادات الفنادق في المدينة المنورة: 

فندق المختار.

فندق دار النعيم.

فندق أوديست.

 

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