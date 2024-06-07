الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المياه السعودية تنهي استعداداتها لإمداد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالمياه خلال موسم الحج

السعوديه
السعوديه

 

أكدت الهيئة السعودية للمياه اكتمال جاهزية منظومة المياه التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، لمواكبة الاحتياج المائي والارتقاء بالخدمات خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ببذل كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.

 

 وأكدت الهيئة رفع الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة لأكثر من 3.6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً هذا العام، من خلال الجهود المبذولة عبر ذراعها التشغيلي المرحلي (تحلية المياه) ، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص.

 

 وأكملت شركة نقل وتقنيات المياه جاهزيتها التشغيلية لإمداد منطقة مكة المكرمة بقدرات إمداد تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب يومياً؛ بعد دخول خزانات المغمس بكامل طاقتها التي تتجاوز قدرة خزنها التصميمية أكثر من مليون متر مكعب، وزيادة كفاءة محطات الضخ إلى ما يعادل 125% من سعة الضخ التصميمية، بجانب رفع كميات الخزن التشغيلي إلى ما يعادل 98% من سعة الخزن التصميمية، وتطبيق خطط استمرارية الأعمال بكفاءة عالية، لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام من المياه بأعلى جودة وموثوقية.

 

 كما أتمت شركة المياه الوطنية استعداداتها لتنفيذ خطتها التشغيلية بتوفير كميات المياه اللازمة لتوزيعها وضخها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج، بكميات خزن تشغيلي وإستراتيجي يتجاوز 3.2 ملايين متر مكعب، وبمتوسط كميات ضخ يومي يتجاوز 750 ألف متر مكعب يومياً، وضخ كميات تصل إلى أكثر من مليون متر مكعب يومياً في يوم عرفة، وأيام عيد الأضحى المبارك.

 

 يُشار إلى أن منظومة المياه بقيادة الهيئة السعودية للمياه وبإشراف ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، عملت على زيادة القدرات ورفع جاهزية وإسهام جميع مكوناتها التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، وفق خططها المعدّة مسبقًا لمواكبة الطلب المتوقع على المياه، وذلك عبر الاستفادة من مشاريعها التنموية الجديدة التي نفذتها أخيراً، منها مشروع "الشعيبة 5" الذي يقوم على إنشاء منظومة إنتاج جديدة بسعة 600 ألف متر مكعب يومياً بتقنية التناضح العكسي.بالإضافة إلى مشاريع تدعيم الكميات بالخطوط الرئيسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي سيكون لها الأثر الكبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز منظومات الإنتاج والنقل والتوزيع والخزن الاستراتيجي، بما يضمن استدامة وموثوقية الإمداد المائي بإذن الله.

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