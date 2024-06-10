إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها "توأم" السابقة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن السرية والكتمان في تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة السابقة، وهذا يعني أننا مرة أخرى أمام الأجهزة والحكومة لم تستشعر الرأي العام وأن الشعب يحتاج أمل في التغير من أجل الاستقرار.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أننا إيذاء صناعة حكومة جديدة معصومة لأن الحكومة المستقيلة معصومة من الخطأ وتعاملها الأجهزة كهذا ولا يتم توجيه الأسئلة لها، قائلا: كل ما فعلته الحكومة ولا تعترف بالخطأ وكانت لا تًسأل عن ما تفعل، ونظرية الحكومة المعصومة مستمرة في مصر، لأن طريقة التشكيل توحي وتؤكد ذلك.

وتابع: "غياب الشفافية في اختيار وتشكيل الحكومة الجديدة يؤكد أننا نسير على نفس طريقة الحكومة المستقيلة، الحكومة الماضية تصريحاتها كان بها إعلان فشل"، موضحًا أن المواطن المصري يريد الاستقرار والقدرة على تكاليف الحياة اليومية.