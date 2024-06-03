ايطاليا تحتفل اليوم بالذكرى ال78 لميلاد الجمهورية الإيطالية.. صور



اغلقت جميع الطرق الرئيسية والشوارع في وسط العاصمة "روما"، استقبالا للعرض العسكري، بحضور كبار المسئولين بالدولة الايطالية، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الجمهورية الايطالية، وفي تلك المناسبة تم السماح بالدخول لحديقة القصر الجمهوري وزيارات المتاحف والكولوسيوم بالمجان.

وفي مدينة باليرمو بإقليم صقلية بجنوب ايطاليا، تم الاحتفال بيوم الجمهورية في ساحة فيتوريو فينيتو، وقام المحافظ ماسيمو مارياني، وعمدة باليرمو روبرتو لاجالا، ومستشار المجلس الإقليمي نونزيا ألبانو بوضع إكليل من الزهور التذكارية على النصب التذكاري.

وجرت الاحتفالات بالذكرى الثامنة والسبعين لإعلان الجمهورية أمام وفود من الجيش وشرطة الولاية والدرك والشرطة المالية وخفر السواحل ورجال الإطفاء وضباط من السجون والشرطة البلدية، وقد تم الاحتفال والتكريم في قاعة المدينة.



ومن جهته، شارك الدكتور إبراهيم يونس رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، أعضاء الاتحاد العالم احتفالاتهم في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية بجنوب ايطاليا.

وجدير بالذكر ان هذه المناسبة تعتبر ايضا بمثابة ذكرى لدخول المرأة الايطالية إلى الحياة السياسية، واستفتاء الشعب الايطالي على اختيار الشكل الأساسي للجمهورية.

فقد احتفل الايطاليون اليوم الأحد في جميع انحاء ايطاليا بيوم الجمهورية الثامن والسبعين اليوم الأحد 2 يونيو، وكالعادة، تكون روما هي قلب الاحتفال.

وجاء عنوان الذكرى هذا العام "دفاعا عن الجمهورية في خدمة الوطن" حيث كان هو الموضوع الذي تم تحديده هذا العام للاحتفالات في اقاليم ومدن إيطاليا.



افتتحت المناسبة احتفالاتها في كل ايطاليا في الساعة التاسعة والربع برفع العلم الرسمي وتكريم الجندي المجهول مع وضع رئيس الجمهورية إكليل الزهور برفقة كبار المسؤولين في الدولة أمام قبر الجندي المجهول.

بعد ذلك، يستقبل رئيس الجمهورية، في طريق دي سان غريغوريو (بين الكولوسيوم وسيرك مكسيموس)، العرض التقليدي الذي يجري على طول شارع دي فوري إمبريالي منذ عام 1948. وينطلق العرض في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويشارك فيه كافة مكونات الدولة من العسكريين والمدنيين، والهيئات المسلحة وغير المسلحة، والأعلام والرايات، والفرق الموسيقية والأغاني العسكرية. ثم ياتي المرور العظيم فوق سماء روما لفريق Frecce Tricolori

التابع للفريق البهلواني الوطني: بعشر طائرات، يعد أكبر وأشهر فريق للأكروبات في العالم.

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