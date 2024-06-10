محلي قوص يناقش مشكلة ضعف وصول المياه بقرى حجازة بقنا

عقد المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعاً مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص لمناقشة مشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب عن بعض قري حجازة، وذلك في حضور المهندس محمد عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص، وعدد من القيادات الشعبية من عمد ووجهاء القرية.

وأكد المهندس ياسر حمادي في بداية اللقاء إلى أن رئاسة الوحدة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى متكرره تفيد بعدم وصول المياه النقية الي بعض المناطق بقروي حجازة خاصة المناطق الجبلية وا التي تقع في اطراف الشبكات و القريبة من المناطق الجبلية.

ووجه رئيس المركز خلال اللقاء مسئولي شركة المياه بضرورة وضع حلول سريع وعاجلة لحل هذه المشكلة كونها تمس إحتياجات المواطنين الاساسية مؤكداً علي ضرورة توفير حلول جذرية لمعالجة مشكلة ضعف المياه وعدم وصولها الي المناطق المتضررة، مؤكدا علي مسئولي شركة المياه بضرورة الدفع بعربات مياه شرب نقية كحل مؤقت لاسيما في الاوقات التي يتم وقف الضخ لساعات طويلة وفي اوقات الطوارئ غير المتوقعة.

وشدد رئيس المركز المهندس ياسر حمادي على ضرورة استخدام اسلوب المناوبة حتى لا يتم حرمان بعض المناطق في الوقت الذي تشهد فيه مناطق اخري وفرة في كميات المياه، كما تم التأكيد على مسئولي الشركة بضرورة مراجعة المحابس وغرف التحكم واجراء صيانة دورية لها.

رئيس المركز يستقبل المواطنين بمقر مكتبه

استقبل ياسر حمادي رئيس المركز، بمقر مكتبه عددا من المواطنين ، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك في إطار حرص القيادة التنفيذية بالمدينة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية بالمدينة.

وجه رئيس المركز ياسر حمادي خلال اللقاء مسئولي المتابعة وتقيم الاداء بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين المتقدمة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية لإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، بما يساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل شكاوى المواطنين.

وكان رئيس المركز ياسر حمادي قد استمع الي المواطنين وناقشهم في الطلبات المقدمة كل علي حده بعد الاطلاع عليها ومراجعة استيفاء متطلبات فحصها.