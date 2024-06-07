الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-6-2024، بعد يوم من تخفيف البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض كما كان متوقعا على نطاق واسع، مع تحول الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية للحصول على مزيد من الإشارات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 524.62 نقطة لكنه يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وخفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خفض منذ عام 2019، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا في تيسير السياسة النقدية. ولم يقدم البنك المركزي سوى النزر اليسير من الأدلة حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليل توقعاتهم بحدوث مزيد من خفض الفائدة في المستقبل.

وفي الوقت الراهن، ينصب اهتمام السوق على بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم والتي قد تظهر إشارات حول تراجع الضغوط على سوق العمل وتعزيز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي متقدمة 0.2 بالمئة. وتكبد قطاع العقارات أكبر خسارة بين القطاعات المختلفة متأثرا بتراجع سهم مجموعة العقارات الألمانية الكبرى فونوفيا 3.2 بالمئة بعد خفض مورغان ستانلي لتصنيف السهم.

وارتفع سهم تيمينوس 1.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البرمجيات المصرفية السويسرية عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 200 مليون فرنك سويسري (224.92 مليون دولار).

البورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.36%، والعرب على 5.86%، واستحوذت المؤسسات على 24.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.01%.