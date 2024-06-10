تفاصيل مصرع طفلة وشاب سقوطا من سيارة بالمنيا

شهد مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وقوع حادثان مروعان ، بإحدي قري مركز سمالوط شرق، اسفر الحادث عن مصرع طفلة في العقد الأول من عمرها ، ومصرع شاب في حادث انقلاب تروسيكل بمدخل سمالوط.

البداية ، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء احمد الحينى، مساعدة للمرور والخدمات والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل ناحية ميدان نفرتيتي ، بمدخل سمالوط من الناحية القبلية ، اسفر عن مصرع شخص يدعى " محمد عبد النبي " 13 سنة ويقيم بقرية الشعراوية.

وتم نقله لمستشفي سمالوط التخصصي، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط مفتش صحة المركز الدكتور بيشوي جريس ، وااذي اكد في تقريره ان سبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة ، وهذا ما اكدته التحريات الاولية لمباحث المركز برئاسة المقدم يحي شاهين كيلاني رئيس المباحث ، وتحت اشراف المقدم محمد عليوة مفتش المباحث، وبناء عليه صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته.

وفي سياق متصل ، استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، جثمان طفلة فى العقد الاول من عمرها ، سقطت من سيارة ربع نقل اثناء سيرها بسرعه زائدة ، وعبور مطب صناعي خلفا لموكب زفاف عروسة ، انتقلت على الفور قوة امنية من مركز شرطة سمالوط شرق، بقيادة العقيد محمد مصطفى مأمور المركز، لموقع البلاغ محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع فتاة تدعى " سمر ربيع " 13 سنة " وتقيم بعزبة " الحينة"، سقطت من عربية ربع نقل، ناحية عزبة يعقوب، اثناء موكب زفاف عروسة.

وتم تحويلها لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، وانتدبت النيابة العامة الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان ، والذي اثبت بالتقرير ان الوفاة نتيجة نزيف بالمخ ، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة ، وامرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان وتسليمها لاهليتها.