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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تفاصيل مصرع طفلة وشاب سقوطا من سيارة بالمنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

شهد مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وقوع حادثان مروعان ، بإحدي قري مركز سمالوط  شرق، اسفر الحادث عن مصرع طفلة في العقد الأول من عمرها ، ومصرع شاب في حادث انقلاب تروسيكل بمدخل سمالوط.

 

البداية ، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء احمد الحينى، مساعدة للمرور والخدمات والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل ناحية ميدان نفرتيتي ، بمدخل سمالوط من الناحية القبلية ، اسفر عن مصرع شخص يدعى " محمد عبد النبي " 13 سنة ويقيم بقرية الشعراوية. 

 

وتم نقله لمستشفي سمالوط التخصصي، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط مفتش صحة المركز الدكتور بيشوي جريس ، وااذي اكد في تقريره ان سبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة ، وهذا ما اكدته التحريات الاولية لمباحث المركز برئاسة المقدم يحي شاهين كيلاني رئيس المباحث ، وتحت اشراف المقدم محمد عليوة مفتش المباحث، وبناء عليه صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته. 

 

وفي سياق متصل ، استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، جثمان طفلة فى العقد الاول من عمرها ، سقطت من سيارة ربع نقل اثناء سيرها بسرعه زائدة ، وعبور مطب صناعي خلفا لموكب زفاف عروسة ، انتقلت على الفور قوة امنية من مركز شرطة سمالوط شرق، بقيادة العقيد محمد مصطفى مأمور المركز، لموقع البلاغ محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع فتاة تدعى " سمر ربيع " 13 سنة " وتقيم بعزبة " الحينة"، سقطت من عربية ربع نقل، ناحية عزبة يعقوب، اثناء موكب زفاف عروسة. 

 

وتم تحويلها لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، وانتدبت النيابة العامة الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان  ، والذي اثبت بالتقرير ان الوفاة نتيجة نزيف بالمخ ، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة ، وامرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان وتسليمها لاهليتها. 

الجريدة الورقية