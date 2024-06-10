مصير هانتر بايدن في أيدي المحلفين

أنهى فريق الدفاع عن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، مرافعاته أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ديلاوير، على أن تباشر هيئة المحلفين مداولاتها لاتخاذ قرار في غضون أيام حيال التهم الموجهة إليه في قضية الأسلحة النارية والمخدرات.

وجاء ذلك بعدما قرر وكيل الدفاع المحامي آبي لويل صرف النظر عن تقديم هانتر بايدن شهادته بعد الاستجواب الحازم الذي أجراه وكلاء الادعاء العام لابنته نعومي بايدن نيل، الجمعة.

واجتمع المدعون العامون مع فريق لويل، الاثنين، مع القاضية ماريلين نوريكا المشرفة على المحاكمة للنظر في طلب الدفاع نقض القضية. لكن القاضية نوريكا لمحت مسبقاً إلى رفض هذا الطلب، طالبة من كل طرف تحضير مرافعته الختامية، وأعطت تعليمات حول طريقة تعامل هيئة المحلفين مع القضية.

وسعت الحكومة الأميركية إلى إظهار أن هانتر بايدن كان يتعاطى المخدرات بانتظام في عامي 2018 و2019، حين ادعى كذباً أنه خالٍ من المخدرات عندما ملأ نموذجاً فيدرالياً للأسلحة النارية. في المقابل، قدم محاموه دفاعاً قوياً يركز على ما إذا كان بايدن كان يتعاطى الكوكايين بالفعل في الوقت الذي اشترى فيه مسدساً في أكتوبر 2018، وسعى إلى تقويض شهود الادعاء من خلال تحدي ذاكرتهم.

وخلال الأسبوع الماضي، استدعى المستشار القانوني الخاص المعين من وزارة العدل ديفيد فايس 3 من شريكات بايدن السابقات، وجميعهن وصفن تفاصيل مؤلمة تورط بايدن الابن في إدمان المخدرات بعد وفاة شقيقه بو بايدن بسبب سرطان الدماغ، وبينهن زوجته السابقة كاثلين بوهلي وزوي كيستان وهالي بايدن أرملة شقيقه. وكانت نعومي بايدن نيل حتى الآن المرأة الوحيدة التي استدعاها الدفاع.

وفي شهادة عاطفية أولية، قدمت تقييماً متفائلًا لتعاطيه المخدرات في الأسابيع التي سبقت شراء السلاح، قائلة إنه بدا «متفائلاً» ومتزناً. ولكن في ظل الاستجواب، بدا أن هذا الادعاء ينهار، حيث قدم المدعون رسائل نصية من تلك الفترة توضح علاقة مؤلمة مع والدها هانتر.

ومع ذلك، لم تتمكن نعومي بايدن نيل من تقديم سوى رؤية محدودة حول تصرفات والدها هانتر بايدن، الذي غالباً ما كان غائباً عن حياتها.

وعرض الادعاء مئات الرسائل النصية والسجلات المصرفية، بالإضافة إلى كلمات المدعى عليه، لتوضيح إدمانه على المخدرات في الأشهر التي سبقت أكتوبر 2018 وبعده.

وأشار الدفاع إلى أن هانتر بايدن كان يحاول تغيير نمط حياته في ذلك الوقت، حيث أكمل برنامج إزالة السموم وإعادة التأهيل في نهاية أغسطس (آب) 2018.

واتهم هانتر بايدن بـ3 جنايات: الكذب على تاجر أسلحة مرخص فيدرالياً، وتقديم ادعاء كاذب في الطلب بالقول إنه ليس متعاطي مخدرات، وحيازة السلاح بشكل غير قانوني مدة 11 يوماً.

وهذه المحاكمة هي الأولى من اثنتين ضد هانتر بايدن في خضم حملة إعادة انتخاب والده الديمقراطي. كما أنه متهم بالفشل في دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار ضرائب في قضية من المقرر أن تُحال إلى المحاكمة في سبتمبر (أيلول) المقبل في كاليفورنيا.

لكن هانتر بايدن اتهم وزارة العدل بالخضوع للضغوط السياسية من الرئيس السابق دونالد ترمب وجمهوريين آخرين لرفع قضية السلاح والتهم الضريبية المنفصلة بعد انهيار اتفاق مع المدعين العام الماضي.

احتضن هانتر بايدن عمه جيمس بايدن قبل دخول المحكمة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، الاثنين. ووصلت السيدة الأولى جيل بايدن بعد فترة وجيزة، وجلست في الصف الأمامي من قاعة المحكمة مع أفراد الأسرة الآخرين، بمن في ذلك جيمس وأخت هانتر، آشلي بايدن، وأخت الرئيس فاليري بايدن أوينز.