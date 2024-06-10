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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"عيد الأضحى عبارة عن تعذيب للحيوانات".. أمين الفتوى يفحم المشككين (فيديو)

الدكتور أحمد وسام،
الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على شبهات أن الهدف من عيد الأضحى إراقة الدماء وتعذيب الحيوانات؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الا ثنين: "أجمعت الإنسانية، على أن التوازن البيئى يكون بأن تؤكل، وهذا متفق عليه بين الإنسانية".

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وأضاف: "لا يوجد إنسان عاقل يتناول الحيوانات المحللة له حية، لكن يأكلها بعد موتها، والشرع الشريف وضع قواعد وآداب للتعامل مع هذه الأضاحى، فالله سبحانه وتعالى، الخالق اللطيف الخبير، جعل هذه البهائم ليأكلها الإنسان، بأفضل وارحم طريقة هى أن تذبح".

وتابع: "اليهود كمان بيذبحوا، اللى هى الكوشر، بيذبحوا مثل المسلمين بالضبط، والإسلام وضع قواعد للذبح للرحمة بالحيوان".

 

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