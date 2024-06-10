رفع حالة الطوارىء بجميع مستشفيات الإسكندرية خلال أيام العيد

أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية خطة التأمين الطبي لإحتفالات عيد الأضحى المبارك والاجازة الصيفية.

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية خلال فترة الأعياد.

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات وزارة الصحة والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات بالطوارئ،

وأعلنت عن انتشار فرق التأمين الطبي والفاعليات الصحية بجميع انحاء محافظة الاسكندرية لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات وانتشار العيادات المتنقلة والتي تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات او التدخلات الجراحية او لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتواجد العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الفحص و المشورة بالمجان، بالإضافة لتواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجاناً، والتي تتضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بجانب انتشار فرق التثقيف الصحي والاعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات و الاستفسارات والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

ووجهت بضرورة تكثيف المرور على المنشأت الغذائية وشن حملات مكثفة عليها، خاصة منشآت تداول اللحوم ومصنعاتها كخطوة استباقية وقائية لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي خلال عيد الأضحى، والتحقق من سلامة المنتجات الغذائية والالتزام باشتراطات نقل اللحوم من المجازر إلى المحلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين والتنسيق بين ادارة الطوارئ وجميع المستشفيات ومراكز السموم للاكتشاف المبكر لأي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها ومتابعتها، وكذلك التأكد من توافر مخزون من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية على مستوى المحافظة.

وأكدت على سحب عينات من شبكات مياه الشرب، وطرد المحطات والمآخذ، على مستوى المحافظة، للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية وخزانات مياه الشرب و حمامات السباحة في القرى السياحية والفنادق؛ للتأكد من مدى استيفاءها للاشتراطات الصحية، وكذلك تكثيف إجراءات مكافحة ناقلات الأمراض بتكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة وتشغيل أجهزة الضباب والرذاذ.