إنطلاق فعاليات دورة "الذكاء الإصطناعي ودوره فى التطوع الرقمى" بالمنيا
اطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الاثنين 10 يوليو، فعاليات دورة " الذكاء الإصطناعي ودوره فى التطوع الرقمى" .
جاء ذلك لأعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب بالمنيا بمراكز شباب إدارة ديرمواس ومنها مراكز شباب الحسايبة والحاج قنديل واسمو العروس ، أدار الدورة التدريبية اليوم الدكتورة سهير علي مدرس مساعد بكلية علوم قسم حاسب آلي ، الدكتور مصطفي محمود مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا ، والذى تناول العديد من المحاور ومنها.
وتعريف الذكاء الإصطناعي، اهمية الذكاء الإصطناعي ، كيف يعمل الذكاء الإصطناعي ، و ما هي اوجه التشابه والخلاف مع ذكاء البشر ، امثلة علي تطبيقات الذكاء الإصطناعي في ( الصحة، التعليم ، الطاقة ، الزراعة )، نماذج من تطبيقات الذكاء الإصطناعي للمساعدة في الحياة اليومية chatgpt، ثم الجانب الخاص بالتطوع الرقمي ، وتناول عدد من المحاور منها .
مفهوم التطوع، اشكال التطوع ،مجالات التطوع الرقمي، دوافع التطوع الرقمي ، مزايا التطوع الرقمي، معوقات ثقافة التطوع الرقمي، مقترحات لثقافة التطوع الرقمي، منصات التطوع الرقمي العالمية ، والمؤسسات التطوعية في مصر.
وتضمنت الدورة جلسة تدريبية ونقاشات جماعية، وتم تبادل الخبرات بين المشاركين ، وتعد هذه الدورة هى سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ستعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام، حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات وورش العمل لتمكين الشباب من المساهمة ، في تنمية المجتمع ، والتعامل مع الأوضاع الطارئة.
وتهدف الدورة إلي تطبيق المهارات والمعرفة الخاصة بالتطوع ، وأهميته ، واهدافة ، والقيمة المجتمعية ، التى تعود من الأعمال التطوعية على الفرد والمجتمع ، واكتساب روح الولاء والإنتماء ومساعدة الآخرين وروح التعاون بين فريق العمل ، والقيم الإنسانية الحميدة من التطوع ، ويأتى ذلك برعاية كريمة من الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، و اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية ، ومدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، ومنسق أندية التطوع بالمديرية.