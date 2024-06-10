أسعار النفط ترتفع بدعم من آمال زيادة الطلب خلال الصيف

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بدعم من آمال ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، إلا أن قوة الدولار على خلفية تراجع التوقعات بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا حدت من المكاسب.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 15 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 79.77 دولار للبرميل.

كما زادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 10 سنتات أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 75.63 دولار.

كان بنك "غولدمان ساكس" توقع أمس أن النمو الصحي في إنفاق المستهلكين والطلب القوي في الصيف سيدفعان سوق النفط إلى تسجيل عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، وسيرفعان أسعار خام برنت إلى مستوى 86 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة زاد بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.

ويزيد صعود الدولار من تكلفة شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية، مثل النفط، على حائزي العملات الأخرى، بحسب الاسواق العربية.

أسعار النفط العالمية

أسعار النفط

كما تعرض اليورو لضغوط، مما يعكس حالة الضبابية في منطقة اليورو، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت لاحق من يونيو بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب مارين لوبان المنتمي لليمين المتطرف.

وسجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بدءا من أكتوبر إلى زيادة المعروض العالمي.

وفي الشرق الأوسط، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن هناك تقدماً في المحادثات مع مسؤولي إقليم كردستان وممثلي الشركات العالمية العاملة هناك للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الذي كان يمر عبره نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.