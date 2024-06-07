قفزة أسعار النفط عالميًا يقود اقتصاد الإمارات للصعود

أنهت بورصتا الإمارات جلساتهما اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 على ارتفاع، وذلك بفضل صعود أسعار النفط بعد أن أبدت السعودية وروسيا استعدادهما لوقف زيادة إنتاج النفط مؤقتا أو إلغائها.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بنحو 0.39 بالمئة إلى 79.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 0.3 بالمئة ومجموعة ألفا ظبي 0.9 بالمئة.

وربح سهم شركة بالمز الرياضية المتخصصة في مجال الإدارة الرياضية 4.8 بالمئة بعد اختيارها مشغلا لمجمع القلعة الحمراء الضخم في مصر.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.5 بالمئة.

ومع ذلك شهد مؤشر دبي بعض التقلبات وسط حذر المستثمرين قبل بيانات مرتقبة للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي قد توفر مؤشرات على موعد خفض معدلات الفائدة الأميركية.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو في وقت لاحق اليوم.