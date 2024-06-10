المشروبات الغازية والوجبات السريعة تسبب الاكتئاب والقلق

تحدثت أخصائية الغدد الصماء زوكرا بافلوفا عن دراسة تشير إلى وجود صلة بين الأطعمة فائقة المعالجة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العقلية، وكتبت عن هذا في مدونتها.

وأشارت الطبيبة إلى أن العلماء أكدوا العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة (الوجبات السريعة، الأطعمة المصنعة، المشروبات الغازية) و32 تأثيرًا ضارًا على الصحة.

عشاق مثل هذه الأطعمة يخاطرون بصحتهم وحتى حياتهم وفقا للعلماء، لديهم خطر:

- أمراض القلب والأوعية الدموية - بنسبة 50٪.

- تطور القلق - بنسبة 48-53%.

- الاكتئاب - بنسبة 22%.

- الوفيات لأي سبب - بنسبة 21%.

- مرض السكري من النوع الثاني – بنسبة 12%.

ويمكننا أيضًا أن نتحدث عن تنمية أمراض كثيرة كالأتي:

- الربو.

- أمراض الجهاز الهضمي.

- بعض أنواع السرطان.

- زيادة مستويات الدهون في الدم.

- مستويات منخفضة من "الكولسترول الجيد".

وووفقا لبافلوفا، تغطي الدراسة 45 تحليلا تجميعيا من 14 مقالا نشرت في السنوات الثلاث الماضية، وتستند إلى بيانات من 10 ملايين شخص.

الأطعمة فائقة المعالجة هي الأطعمة التي خضعت لمعالجة مكثفة، مما أدى إلى فقدانها لطبيعتها وخصائصها المفيدة، وقد تحتوي أيضًا على مواد مضافة ومواد حافظة، وعادةً ما تتمتع هذه المنتجات بفترة صلاحية طويلة وسهلة الاستخدام.

أمثلة على الأطعمة فائقة المعالجة:

1- الصودا: تحتوي على كميات كبيرة من السكر والألوان والنكهات الصناعية.

2- الوجبات السريعة: البرجر، النقانق، البطاطس المقلية، البيتزا وغيرها من الوجبات الخفيفة السريعة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر المضاف.

3- الإفطار في علب: تحتوي حبوب الإفطار والأطعمة الجاهزة الأخرى على الكثير من السكر والمواد المضافة الاصطناعية.

4- الأطعمة المعلبة: تحتوي على كميات عالية من الملح والمواد المضافة للحفاظ على نضارتها.

5- الأطعمة الجاهزة: الوجبات الجاهزة مثل الزلابية والناغتس والنقانق وغيرها التي تحتوي على الكثير من الملح والدهون المشبعة والمواد المضافة.

6- الحلويات والسكاكر: ألواح الشوكولاتة والبسكويت والكعك وغيرها من الحلويات التي تحتوي على الكثير من السكر والمضافات الصناعية والدهون المتحولة.

7- الأطعمة المجمدة: البيتزا، البطاطس المقلية، الوجبات الجاهزة وغيرها من الأطعمة المجمدة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة والمواد المضافة.