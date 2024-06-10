ارتفاع ضغط الدم علامة على اقتراب انقطاع الطمث

انقطاع الطمث عملية طبيعية تحدث لكل امرأة مع اقتراب الدورة الشهرية من نهاية حدوثها وتمثل نهاية سنين الإنجاب للمرأة، ويتم تشخيص انقطاع الطمث بعد مرور 12 شهرًا دون حدوث دورة شهرية، ويحدث في العادة بين سن 48 إلى 51.

قامت طبيبة التوليد وأمراض النساء إيكاترينا فولكوفا بتسمية العلامات الرئيسية لانقطاع الطمث الوشيك، وواحد منهم هو ارتفاع ضغط الدم.

- لقد تغيرت الدورة أصبحت أقصر أو أطول.

- أصبح التفريغ أكثر ندرة.

- انخفضت الرغبة الجنسية.

- المزاج يتغير باستمرار

- جفاف في المهبل.

- زاد التعرق

- الشعور بنبض القلب.

- قشعريرة في النصف الثاني من الدورة.

- ارتفاع الضغط، خاصة مع الإثارة والقلق.

-انخفاض القدرات المعرفية.

- الشعور بالحرارة.

- ليس لدي قوة في الصباح.

- النعاس واضطراب النوم.

ووفقا لها، تلعب الوراثة دورا هاما في سن انقطاع الطمث، ولكن ليس الدور الرئيسي.

وكتبت الطبيبة: "الجراحة، التهاب بطانة الرحم، الإجهاد المزمن، الاضطرابات الهرمونية، تناول مجموعات معينة من الأدوية، آفات المناعة الذاتية في المبايض - كل هذا يؤثر سلبا على احتياطي البويضات".

انقطاع الطمث هو فترة طبيعية في حياة المرأة عندما تنتهي دورتها الشهرية. يحدث انقطاع الطمث عادةً بين سن 45 و55 عامًا، على الرغم من أن هذا قد يختلف بين النساء.

خلال فترة انقطاع الطمث، تواجه المرأة تغيرات في جهازها التناسلي، تنخفض مستويات الهرمونات مثل الإستروجين والبروجستيرون، مما قد يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية والعاطفية.

يمكن أن يرتبط انقطاع الطمث بعواقب صحية طويلة المدى، مثل زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (انخفاض كثافة العظام) وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث هو القشعريرة إنه نتيجة لضعف التنظيم الحراري بسبب نقص هرمون الاستروجين، وينقل ما تحت المهاد إشارات غير صحيحة إلى المستقبلات، لذلك تشعر المرأة بالبرد حتى عندما تكون الغرفة دافئة.

تأخر موعد الدورة الشهرية

يكون تأخر موعد الدورة الشهرية خلال الفترة السابقة لسن اليأس أمرًا شائعًا ومتوقعًا وغالبًا ما تتأخر الدورة الشهرية شهرًا وتعود، أو عدة أشهر ثم تبدأ في الانتظام مرةً أخرى لأشهر قليلة وربما تتكرر الدورات الشهرية على فترات أقصر، بحيث تقترب الدورات من بعضها ويكون الحمل ممكنًا بالرغم من عدم انتظام الدورة الشهرية إذا تأخرت الدورة الشهرية ولم تكوني على يقين من بدء انقطاع الطمث، ففكري في إجراء اختبار حمل.