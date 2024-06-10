النقاز : منافسة الدوري هذا الموسم بين الأهلي وبيراميدز

تحدث حمدي النقاز لاعب الإسماعيلي ، عن المنافسة خلال الموسم الجاري بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين :

- أدائي يتحسن مع الإسماعيلي، والدوري هذا الموسم سينتهي في الجولة الأخيرة بين بيراميدز والأهلي.

- أزمة القيد ساهمت في رحيلي عن الزمالك، ورحلت غصب عني بسبب الظروف، وحب الزمالك خاص في قلبي.

- لا يوجد لاعب الآن لا يتمنى اللعب في السعودية.

- بعد رحيلي عن أهلي جدة ظللت 6 أشهر لم أمارس كرة القدم وهذه هي أسوأ فترة في مسيرتي.

- لم أنسجم مع الترجي ونادي النجم الساحلي هو النادي الأم بالنسبة لي.

- أفضل سنواتي في مسيرتي بصفوف الزمالك، خاصة مع الحصول على الدوري.

- كارتيرون ساهم في عودتي لنادي الزمالك، والأهلي كان يفاوضني عندما كنت في النجم الساحلي ولكن وجود أحمد فتحي ومحمد هاني صعب وجودي خاصة أنني كنت أريد اللعب أساسيا، ولذلك انتقلت إلى الزمالك حتى أحصل على فرصة أكبر للعب.

- خبرات الأهلي ساهمت في تتويجه بدوري الأبطال على حساب الترجي.

- علي معلول لاعب كبير أتمنى له الشفاء العاجل.

- فرجاني ساسي رحيله أثر على نادي الزمالك.. وأتمنى له التوفيق.

- مباراة الزمالك والهلال السعودي في السوبر المصري السعودي الأفضل في مسيرتي بالنسبة لي.