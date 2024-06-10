كولر يُخطر الأهلي بموافقته على رحيل كهربا

كشف الإعلامى الرياضي محمد الليثى عن مُفاجآة كبرى بعدما أكد ترحيب مارسيل كولر المدير الفني برحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال الصيف الجاري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط ناقشوا مع كولر خلال الساعات الماضية عدة أمور خاصة بفريق الكرة ، وتم خلال الجلسة طرح فكرة رحيل كهربا وهو ما رحب به المدرب السويسري ".

وأشار محمد الليثى " كولر قال أن رحيل كهربا لن يؤثر كثيراً على الفريق في ظل إمتلاك الأهلي حلول هجومية أخرى أبرزها وسام أبو علي بجانب المهاجم الأجنبي الذي أقترب الأهلي من ضمّه وغالباً سيكون محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو ".

وشدد محمد الليثى " كهربا يمتلك عروض خليجية وحال وصولها بشكل رسمي للأهلي وإذا كانت مُغرية سيتم الموافقة على إحداها في ظل ترحيب المدير الفني للمارد الأحمر ".

وتابع محمد الليثى : كولر لم يطلب رحيل كهربا لكنه لا يُمانع رحيله حال تلقيه عرضاً رسمياً ..وهناك فرق بين الحالتين لأن هناك لاعبين يرفض المدير الفني رحيلهم تماماً يأتي في مقدمتهم أمام عاشور وأخرين أبدى كولر مرونة في رحيلهم أمثال كهربا.