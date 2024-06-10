تفاصيل "بروتوكول عودة" في المؤتمر الدولي في جامعة روما.. صور

30 عامًا من الخبرة العلمية والطبية







شارك في المؤتمر عديد من أطباء نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا(امسي) و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية مع الرئيس البروفيسور فؤاد عودة و ممثلنا في محافظة ليغوريا(ايطاليا) الدكتور محمد ناطور .

والعديد من الأطباء امسي قدموا مداخلات راقيه و مهمة من ناحية صحية مع بحوث دولية.

تم افتتاح المؤتمر الدولي في جامعة روما لاسبينسا ، أكبر جامعة في أوروبا، للنقاش و تبادل الخبرات بين الطب الصيني و الطبي العادي العالمي باشتراك علاماء من أكثر من 15 دولة اجنبية .

وقدم البروفيسور فؤاد عودة بروتوكول "عودة" لعلاج أمراض العظام بدون الجراحة، وهى كالتالي:-

نحن نواجه طريقة يتم من خلالها إخفاء العلاج المتعدد، بمجرد إجراء التشخيص الدقيق بشكل واضح. أمامنا طريق مؤكد قادر على علاج جميع أمراض العمود الفقري وجميع أمراض المفاصل والأوتار العضلية، بالإضافة إلى الأمراض الطرفية واعتلالات الأعصاب والأمراض ذات الأهمية الجراحية العصبية، مثل الانزلاق الغضروفي وتضيق الحبل الشوكي والانهيار الفقري.



وبطبيعة الحال، بمجرد إجراء التشخيص من خلال اختبارات سريرية متعمقة، مع تاريخ مرضي مفصل للغاية، وإنشاء سجل طبي والمساعدة اللاحقة من التحقيقات الآلية الصلبة التي تتراوح من التصوير بالرنين المغناطيسي إلى الأشعة المقطعية، ومن الموجات فوق الصوتية إلى تخطيط كهربية العضل، للوصول إلى الموجات فوق الصوتية دوبلر.



لا يوجد نقص في التعاون مع غيرهم من المهنيين الموهوبين، مثل طبيب الأنف والأذن والحنجرة لأمراض الهيكل العظمي حيث تظهر أعراض الدوار، أو حتى طبيب الأعصاب أو طبيب الروماتيزم أو طبيب الجهاز الهضمي لأمراض البطن، طبيب المسالك البولية، طبيب الأعصاب، الجراح العام، طبيب الأسنان، طبيب العيون، طبيب الأقدام، معالج النطق، الطبيب النفسي، طبيب الأمراض الجلدية، الطبيب النفسي وغيرهم من المهنيين الذين يعالجون جميع الأمراض ذات الصلة.



يتفاعل Aodi أيضًا مع جراح الأعصاب، وجراح العظام، وطبيب الجهاز الهضمي، والطبيب الباطني، وجراح الأوعية الدموية، ومرة أخرى مع طبيب الأوعية الدموية لإعادة تأهيل الأوعية الدموية.



وبعد ذلك، بمجرد إجراء التشخيص، يبدأ العلاج الدوائي. يقوم عودة بتطبيق الميزوثيرابي المخفف للألم، بجلستين في الأسبوع، ويجمع بينه وبين علاجات أخرى مثل العلاج بالتيكارثيرابي أو العلاج بالليزر أو الموجات التصادمية، أو العلاج بالتنس. يتغير المسار بشكل طبيعي بناءً على تفاصيل المرض، مع الحفاظ دائمًا على موانع الاستعمال قدر الإمكان.



تحاول طريقة Aodi، كما ذكرنا سابقًا، أن تعمل من أجل المريض بأقصى قدر من الأمان، وبالتالي تعمل بشكل صارم في غياب أجهزة ضبط نبضات القلب، والأمراض الورمية، والعلاجات الجارية بالفعل باستخدام الأدوية المضادة للتخثر، والرجفان العضلي ثم الحساسية الذاتية.



يتم تنفيذ الدورة الأولى باستخدام الميزوثيرابي المسكن، بالتناوب، في أيام متناوبة، مع علاجات أخرى مثل العلاج بالتيكار. بعد ذلك، بمجرد الانتهاء من الدورة الأولى، يتم التغلب على المرحلة الحادة من المرض، نبدأ بالمرحلة الثانية التي تتكون من إعادة التأهيل باستخدام العلاج الحركي، أو العلاج النشط أو السلبي أو العلاج العظمي أو الجمباز الوضعي أو التلاعب بالفقرات، وإعادة تأهيل الأوعية الدموية، والتصريف اللمفاوي. وإعادة تأهيل قاع الحوض بالتعاون الوثيق مع أخصائيي العلاج الطبيعي وغيرهم من المتخصصين الموجودين جميعًا في المجموعة الدولية متعددة التخصصات (مركز إيريس إيطاليا الطبي).



يتم إجراء هذه العلاجات المتخصصة للغاية في مراكز العلاج الطبيعي لدينا، وبهذا المعنى لدينا متخصصون في العلاج الطبيعي، بعضهم متخصص في الكتف، وبعضهم متخصص في الركبة، وبعضهم متخصص في القدمين. وفيما يتعلق بالقدمين على وجه التحديد، يمكن لعودي الاعتماد على طبيب الأقدام الشاب الموهوب، الدكتور نادر عودة، لإجراء اختبار قياس بارابودوميتر، وإجراء تقييمات وضعية القدم لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لنعل أم لا، ولكن أيضًا لتقييم طب الأرجل وللأقدام. الجمباز الوضعي.



لقد وصلت طريقة Aodi إلى الهدف الطموح المتمثل في تحقيق نسبة 90% من العلاجات ذات النتائج الإيجابية، دون اللجوء إلى الجراحة الغزوية، باستثناء المؤشرات الفورية أو العاجلة.

وفي حال لم تعطي العلاج الطبيعي نتائج إيجابية، نتوجه إلى الجراحة عن طريق توجيه المريض إلى أخصائي العظام الذي يعمل جنباً إلى جنب مع فريق عودة، أو نعمل بالتنسيق مع جراح الأعصاب.



هذه هي طريقة Aodi، المدعومة برحلة مدتها 30 عامًا، والتي تم تقديمها في المؤتمر الدولي عن الطب الصيني في اكبر جامعة في اوروبا جامعة لاسبينسا في روما امام 150 طبيب من أكثر من 15 دول في العالم.

نذكر ايضا تم تقدية خلال العديد من المؤتمرات المرموقة، مع الأخذ في الاعتبار أنه منذ عام 2000، واصل البروفيسور Aodi أيضًا كرئيس Amsi، نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا و حركة المتحدين للوحدة والرابطة الطبيةالاوروبية الشرق اوسطية الدولية أدار ونظم وشارك في أكثر من 1000 مؤتمر ومؤتمر حول الصحة العالمية أيضًا مع شهادات طبية ، وفي الآونة الأخيرة، ينفذ الدكتور ندير عودة متخصص في أمراض القدم أيضًا تعاونًا مثمرًا على طريقة عودة للعلاج و التشخيص بالنسبة لأمراض القدم و العمود الفقري و بين جميع التخصصات من خلال تنسيق وإدارة شركة Iris Italia Medical، مركز يضم جميع المتخصصين في الرعاية الصحية يضعون المريض والعمل الجماعي في مركز الاهتمام ويهتمون بالمريض بطريقة متعددة التخصصات وليست فردية أبدًا.



على مر السنين، لا يوجد نقص في التعاون المثمر من جانب طريقة عودة مع طرق أخرى مثل الوخز بالإبر والمعالجة المثلية، وبالطبع جميع تلك التخصصات المعترف بها على أنها فعالة في مجال إعادة التأهيل.

فمن ناحية، في بلدان مثل إيطاليا حيث العلاج الطبيعي متطور ومتقدم للغاية، مع الكفاءة والابتكار والعمل الجماعي متعدد التخصصات، يتم تقليل العمليات الجراحية الغازية بشكل متزايد، ولهذا السبب من المتوقع أن تحقق طريقة Aodi المزيد والمزيد من النجاح، مع الأخذ في الاعتبار أنها لن تتوقف أبدًا عن التطور، وذلك بفضل الالتزام العالمي لـ Amsi، Umem.

من ناحية أخرى، وبفضل قوة هذه الجمعيات ووجودها في 120 دولة حول العالم، فإن الهدف أيضًا هو إجراء التدريب والبحث والنشر في تلك الدول التي تكون فيها الرعاية الصحية، على العكس من ذلك، أضعف وحيث الجراحة متاحة، لا تزال تستخدم بشكل مفرط وحيث يمكن لطريقة Aodi أن تفتح سيناريوهات نمو جديدة في أساليب إعادة التأهيل.

و قد قدم الدكتور ناطور عديد من المدخلات في مجال الطب و الإبر الصيني و عالج عديد من المشتركين مباشرا في المؤتمر. دكتور ناطور خبير كبير في هذا المجال و يشرفنا نجاح كل طبيب عربي و هو نجاح كبير لنا و لنقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا.

يذكر أن البروفيسور فؤاد عودة، المدير الطبي لعيادة إيريس إيطاليا المتخصصة في روما و إلى 3 مراكز طبية أخرى يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا من الخبرة العلمية والطبية، منذ عام 1992، في مجال الطب الطبيعي للعظام، وعلاج الرضوح، والميزوثيرابي المسكن و الجراحة العامة، مع أنشطة ميدانية وتدريب مستمر وأبحاث وتحديث ونشر الدراسات، في خدمة العديد من الزملاء المحترفين ودائمًا في الخط الأمامي للمرضى، مع خبرة جامعية علمية ومهنية تحسد عليها، ولا يزال يدرس حتى اليوم في جامعة تور فيرغاتا في روما، وفي جامعة سابينزا في روما وفي جامعة بافيا، كمدرس للأطباء المتخصصين وأخصائيي العلاج الطبيعي والممرضات و الممرضين، مع دراسات متعمقة أيضًا فيما يتعلق بالعلاج بالأكسجين والأوزون.

وإن ما يجعل "طريقة Aodi" موثوقة هو على وجه التحديد الدور الذي يشغله، وهو المدير الفني للصحة لمرافق إعادة التأهيل المرموقة ومركز متعدد التخصصات، وهو Iris Italia في روما، والذي منذ إنشاء المنشأة، Aodi "يأخذ المريض بيده"، منذ أول زيارة فحص، ويتابعه بحماس وبطريقة مبنية على بحث علمي متين حتى شفائه، حتى انتهاء علاجه، مع إمكانية استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة الأدوات التكنولوجية لمتابعة تطور علم الأمراض وعلاج الموضوع، ليس فقط على الهواء مباشرة ولكن أيضًا عن بعد.

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