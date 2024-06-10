يورو 2024 : المجر تسعى لاستعادة أمجاد الماضي

يسعى منتخب المجر خلال بطولة يورو 2024 لاستعادة امجاد الكرة المجرية التي عرفت قبل ما يقارب 70 عاما جيلا ذهبيا كان يستحق الحصول على لقب كأس العالم عام 1954 بجيل ضم نجوم بوشكاش وخنتو وتسيبور و غيرهم من كبار النجوم الذين كانوا أحد أهم المنتخبات على مدار التاريخ إلا أن المنتخب المجري عاني من غياب طويل عن المنافسات العالمية منذ كأس العالم عام 1986 حتى ظهر مجددا في النسخة قبل الاخيرة لليورو 2016 بفرنسا ونجح في التأهل للدور الثاني ثم النسخة الاخيرة من اليورو التي أقيمت عام 2021 .

منتخب المجر في النسخة الاخيرة في اليورو ورغم تواجده في مجموعة الموت في ذلك الوقت نجح في انتزاع تعادل من المنتخب الفرنسي و تعادل آخر من المنتخب الالماني و رغم الفشل في التأهل للدور الثاني الا ان أغلب المتابعين ان منتخب المجر عاد مجددا على الساحة الأوروبية بمجموعة من الاعبين قادرين على الدخول بمنتخب المجر مجددا بين كبار القارة .

منتخب المجر برهن على صحة تلك الأحاديث من خلال تفوقه في بطولة دوري الأمم الأوروبية حيث فاز ذهابا وايابا على واحد من اقوى المنتخبات الأوروبية حاليا وهو المنتخب الإنجليزي ثم فاز على منتخب المانيا في قلب مدينة لييبزيج الالمانية وهو ما يؤكد ان المنتخب المجري ربما يكون أحد المفاجأت السارة في بطولة يورو 2024 .

خلال مشوار التصفيات لعب منتخب المجر ثمان مباريات فاز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يهزم على الاطلاق في مجموعة ضمت الى جانب المجر كل من بلغاريا و مونتينيجرو و ليتوانيا و صربيا .

قائمة الفريق

بيتر جولاسي و دينيس ديبولاسيز و بيتر زاسبانوس لحراسة المرمى

ادم لانج و بوتوند بالوج و اتيليا سازالاي و اتيليا فيولا و ويلي اوربان و ولويتش نيجو و ميلوس كيركيز و بينديجويز بولا و سولت ناجي و اندري بوتاكا و مارتون دارداي لخط الدفاع .

أدم ناجي و دومينيك سوبوسلاي و اندرياس شيفر و لازلو كيلينهيسلر و دانيال جازداج و كالم ستيلس و ميهالي كاتا لخط الوسط

مارتن ادم و بارناباس فارجا و رونالد سالاي و كيفين سوسبوث و كريستوفر هورفاث لخط الهجوم .

مباريات الفريق

المجر - سويسرا 15 يونيو

المجر - المانيا 19 يونيو

المجر - أسكتلندا 23 يونيو