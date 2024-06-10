ميكانيكا وكهرباء شرق القناة: تطلق مبادرة حافظوا علي المياه والبيئة

وافق المهندس أنور عماشة مدير عام محطات الميكانيكا والكهرباء بشرق القناة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، على إطلاق مبادرة حافظوا علي المياة وذلك بتوجيه الدعوة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الشباب وإدارة البيئة بالمحافظة.



وقال المهندس أنور عماشة المدير العام انها واحدة من أهم المبادرات في مجال الحفاظ على البيئة هي الحفاظ على الموارد المائية ولا يمكن المبالغة في أهمية هذه المبادرة، فالماء ضروري لجميع أشكال الحياة وهو مورد محدود.



وقال المهندس محمود جمعه مدير إدارة شرق البحيرات ان أحد الأهداف الأساسية لهذه المبادرة هو ضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه، مثل تعزيز ممارسات الحفاظ على المياه والحد من تلوث المياه، يمكننا حماية جودة المياه وتوافرها لجميع الكائنات الحية.

وقال المهندس محمود كمال رئيس القلم الاداري ومقدم المقترح إن الهدف الرئيسي الآخر لمبادرة الحفاظ على المياه هو تعزيز التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في النظم البيئية المائيةو تلعب الموارد المائية دورًا حاسمًا في دعم مختلف الموائل والحياة البرية، ويعتبر الحفاظ عليها أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظم البيئية الصحية ومن خلال حماية المسطحات المائية والحفاظ عليها مثل الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة، يمكننا ضمان بقاء الأنواع النباتية والحيوانية المتنوعة التي تعتمد على هذه النظم البيئية من أجل بقائها بالإضافة إلى ذلك، من خلال الحفاظ على التوازن البيئي لهذه الموائل، يمكننا أيضًا التخفيف من تأثير تغير المناخ على موارد المياه والتنوع البيولوجي.

علاوة على ذلك، يرتبط الحفاظ على الموارد المائية ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة العالمية. واكد كمال إن الحصول على المياه النظيفة والآمنة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، كما أن ضمان توافر المياه للجميع أمر ضروري للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على موارد المياه، بشكل عام، يعد الحفاظ على الموارد المائية أمرًا ضروريًا لتحقيق مستقبل مستدام للجميع، ويجب بذل جهود متضافرة لحماية هذه الموارد الحيوية والحفاظ عليها.