حبس عاطل بالاتجار في المواد المخدرة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وكيلو جرام لمخدر الهيروين، وميزان حساس، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وفى سياق آخر عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة احد الأشخاص على طريق ترعة السلام بالقرب من مسجد عطا الشيخ وبنزينة قرية الجماملة التابعة لزمام مركز شرطة المنزلة حيث عثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر وبحوزته دراجة بخارية خاصته وهاتفه وبعض أغراضه الشخصية وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنزلة المركزي، وجار البحث والتحرى من قبل رجال الشرطة عن مرتكبى الواقعة.

مدير مباحث، بعثور الأجهزة الأمنية على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مسجل خطر، ومصاب بطلق نارى فى الظهر، أثناء سيره بالدراجة النارية الخاصة به، وتبين أن متعلقات المجنى عليه موجودة بالكامل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، لمعرفة الجانى ومعرفة ظروف الحادث وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.