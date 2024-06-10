تحرير 13 محضراً فى حملات لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة لجنة حماية المستهلك على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري.

جاء ذلك بحضور عزة بسيوني مكتب تموين بندربني سويف، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية ومشرف المعارض والأسواق ، الدكتور سامي الدهشوري من الطب البيطري، ومسؤولي الوحدة المحلية والصحة والطب البيطري ، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطمأن السكرتير العام المساعد، على توافر السلع ، خاصة الأساسية، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير 13 محضرًا لمخالفات متنوعة منها نقص وزن الخبز المدعم بالمخابز البلدية، عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على 250 كجم من اللحوم البلدية، بالإضافة إلى 35 كجم من لحم الجمل و23 كجم من الدواجن، و23 كجم من الكبدة غير صالحة للاستهلاك، فيما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال عدد من العيادات الطبية تدار بدون ترخيص، وذلك بمعرفة مسئولي العلاج الحر.

يأتى ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

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