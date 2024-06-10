الخطيب يُكرم جهاز كرة الماء بالأهلي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تكريم لاعبي الفريق الأول لكرة الماء وجهازهم الفني والإداري والطبي على حصاد الموسم المنقضي والفوز بثلاثية الدوري والكأس وبطولة كأس مصر لكرة الماء الشاطئية.



وأشاد الكابتن الخطيب بما قدمته منظومة الفريق من أداء مميز وروح قتالية ساهمت في تحقيق الفوز بالعلامة الكاملة وعدم خسارة أي مباراة خلال الموسم الأخير.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته للاعبين إن الأهلي اعتاد على توارث القيم والمبادئ من جيل لجيل، وأن من يعرف قيمة النادي الحقيقة يدرك أنه لا يوجد مجال للتشبع من البطولات، وأن المسئولية أصبحت مضاعفة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات وكتابة المزيد من التاريخ.

وشدد على ضرورة التحلي بشخصية الأهلي وروح الأبطال لحصد المزيد من الألقاب، وكذلك الإنجازات الفردية، من خلال التركيز الشديد وتجديد الطموحات لتمثيل النادي على أفضل ما يكون